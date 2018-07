Federer strandt in kwartfinale Wimbledon

Roger Federer is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales op Wimbledon. De achtvoudig kampioen van het grandslamtoernooi moest in vijf sets buigen voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Na 4 uur en 13 minuten spelen stonden de volgende setstanden op het scorebord: 6-2 7-6 (5) 5-7 4-6 11-13.

De 36-jarige Zwitser moest tegen de 32-jarige Anderson zijn eerste breaks van deze editie van Wimbledon incasseren. De als achtste geplaatste Anderson brak Federer voor het eerst in de tweede game van de tweede set. Maar daar bleef het niet bij.

Federer pakte nog wel een 2-0-voorsprong in sets (de 300e en 301e gewonnen set op Wimbledon voor Federer) maar zag Anderson terugkomen. In set drie had Federer de kans de wedstrijd uit te spelen op 5-4, maar hij miste het matchpoint en verloor zelfs nog de game. Anderson maakte daarna een einde aan de ongeslagen reeks van 34 sets van Federer.

De Zuid-Afrikaanse nummer acht van de wereld dwong Federer voor het eerst sinds de halve finale in 2016 tegen de Canadees Milos Raonic, weer een vijfsetter spelen.

Die laatste wedstrijd over vijf sets verloor Federer en deze keer draaide het uit op hetzelfde scenario. Beide tennissers gaven niets toe op elkaar, maar een fout van de Zwitser op 11-11 besliste de wedstrijd. Federer sloeg een ogenschijnlijk eenvoudige bal in het net en bood de Zuid-Afrikaan de kans op zijn eerste halve finale op Wimbledon. Anderson greep die met beide handen aan.

,,Ik bleef maar vechten en voelde: dit wordt mijn dag”, zei Anderson na afloop. ,,Op het einde dacht ik niet te veel na maar bleef ik punt voor punt spelen en nu heb ik Roger Federer verslagen op Wimbledon. Dit zal ik nooit meer vergeten, ik ben in de zevende hemel.”