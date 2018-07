Ook nog straftijd voor Dumoulin

Tom Dumoulin heeft na de zesde etappe van de Tour de France ook nog 20 seconden straftijd gekregen. Daardoor is hij nog verder weggezakt in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb staat nu negentiende op 1 minuut en 23 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

De rit naar de Mûr-de-Bretagne verliep al tamelijk desastreus voor de Nederlandse favoriet. In de aanloop naar het steile slotklimmetje stond hij ineens stil met een gebroken spaak in zijn voorwiel. Teamgenoot Simon Geschke gaf hem snel zijn voorwiel, waardoor Dumoulin de rit kon vervolgen en op volle snelheid in de achtervolging ging op het voorste peloton. Daarbij reed hij iets te lang vlak achter de wagen van zijn ploegleider. Voor dat ‘stayeren’ gaf de wedstrijdjury hem de tijdstraf.

Dumoulin kreeg geen aansluiting meer met de voorste renners en arriveerde als 46e op 53 seconden van de Ierse etappewinnaar Dan Martin.