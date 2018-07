Papendal officieel kandidaat WK BMX 2021

Sportcentrum Papendal stelt zich officieel kandidaat voor het organiseren van de wereldkampioenschappen BMX in 2021. Tijdens wereldbekerwedstrijden in mei werd al duidelijk dat Papendal en de wielerbond KNWU een bid voorbereidden, maar nog in afwachting waren van toezeggingen over bijdragen van de overheid. Inmiddels hebben het ministerie van VWS, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem officieel hun steun toegezegd.

,,Het is een cruciale stap op weg naar het binnenhalen van de WK in 2021”, zegt Jochem Schellens, directeur Sporcentrum Papendal, die volgende week het bid zal indienen bij de internationale wielrenunie UCI. ,,Daarna is het afwachten tot de UCI eind september de toekenning bekendmaakt. We hebben er vertrouwen in dit evenement te mogen organiseren.”

De WK BMX zijn begroot op 4 miljoen euro. Het is een vijfdaags evenement met wedstrijden in alle leeftijdklassen. Dit jaar veroverde de Nederlandse Laura Smulders de wereldtitel in Azerbeidzjan. ,,Het was geweldig om wereldkampioen te worden in Bakoe, maar het is nog specialer om zo’n belangrijk toernooi op je thuisbaan te fietsen”, aldus Smulders.