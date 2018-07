Europees record Hassan op 5000 meter

Atlete Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Rabat een Europees record gelopen op de 5000 meter. De 25-jarige Nederlandse eindigde vlak achter de Keniaanse winnares Hellen Obiri op de tweede plaats in 14.22,34. Daarmee was ze bijna 20 seconden sneller dan haar persoonlijke toptijd die op 14.41,24 stond, vorig jaar gelopen in Eugene.

Hassan bouwde haar race op de Marokkaanse atletiekbaan mooi op. Ze schoof langzaam op naar voren en ging in de laatste ronde vol voor de winst. Hassan wist alleen Obiri niet meer te passeren. De Keniaanse won in 14.21,75, de beste tijd van dit seizoen. De Ethiopische favoriete Genzebe Dibaba moest genoegen nemen met de zesde plaats, ruim 20 seconden achter Hassan.

De Nederlandse atlete kan bij de EK van volgende maand in Berlijn uitkomen op de 1500 en 5000 meter.