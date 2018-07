Nog één rit voor de sprinters

Met een vlakke rit door Picardië hebben de renners zaterdag nog een rit zonder al te grote hindernissen in het parcours. Wel kan de wind een verraderlijke rol spelen in de 181 kilometer tussen Dreux en Amiens. Onderweg zijn er twee klimmetjes van de vierde categorie. De Fransen azen uiteraard op de ritzege op hun nationale feestdag, Quatorze Juillet.

Dreux is voor het eerst in het routeschema van de Tour opgenomen. In Amiens, de geboorteplaats van de Franse president Emmanuel Macron, kwam de Tour voor het laatst in 2015 toen de Duitser André Greipel de rit won. De stad eert de schrijver Jules Verne die er lang woonde met onder meer een stenen circus, het Cirque Jules Verne. Het is voorlopig de laatste kans voor de sprinters die zondag, als het over de Noord-Franse kasseien richting Roubaix, niet om de dagzege zullen strijden. Daarna volgen de Alpen en is er pas vrijdag weer een vlakke rit.

De rit begint zaterdag iets voor 12.00 uur. De finish is al vroeg, rond kwart voor vier.