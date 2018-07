Greipel en Gaviria teruggezet in rituitslag

Dylan Groenewegen won zaterdag de achtste etappe van de Tour de France, maar achter hem greep de jury in. De Duitser André Greipel en de Colombiaan Fernando Gaviria passeerden respectievelijk als tweede en derde de finish maar beiden werden gedeklasseerd. Bij een manouevre net voor Groenewegen waren ze met elkaar in botsing gekomen. Groenewegen kon eromheen en won dus de rit. In de uitslag schoof de Slowaak Peter Sagan door naar de tweeede plaats, voor de Duitser John Degenkolb.

Greipel en Gaviria werden teruggezet naar de plaastsen 92 en 93, de laatste plaatsen van de eerste groep en verspeelden daarmee ook punten in de strijd om de groene trui.