Groenewegen: beetje sturen, beetje vechten

Dylan Groenewegen was zaterdag opnieuw de snelste sprinter in de Tour de France. ,,Een beetje sturen, een beetje vechten”, omschreef hij bij de NOS de laatste honderden meters van de achtste etappe waarin hij ditmaal het wiel van de Duitser André Greipel had gekozen. ,,De ploeg heeft me perfect gebracht. Ik zat in het wiel van Greipel. Toen die in aanraking kwam met Gaviria ben ik eromheen gereden.” En zo bereikte de sprinter van LottoNL opnieuw overtuigend als eerste de streep. ,,Ik ben trots op mijn ploeg en op mezelf.”

Groenewegen was nota bene Timo Roosen onderweg verloren. De vaste gangmaker was betrokken bij een valpartij en raakte achterop. Nu waren het de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Grøndahl Jansen die het langst in zijn buurt bleven. ,,Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint”, aldus Groenewegen.