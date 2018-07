Djokovic hoopt op vierde Wimbledontitel

Novak Djokovic hoopt het tennistoernooi van Wimbledon zondag voor de vierde keer te winnen. De nu 31-jarige Serviër was in 2011, 2014 en 2015 de beste bij het Britse grandslamtoernooi. Djokovic staat vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd tegenover de 32-jarige Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Het is de zevende ontmoeting tussen Djokovic en Anderson. Alleen in 2008 in Miami wist Anderson, de huidige nummer acht van de wereld, te winnen. De vijf daaropvolgende ontmoetingen, waaronder twee wedstrijden op Wimbledon, trok Djokovic aan het langste eind.

Anderson, die in de kwartfinales afrekende met titelverdediger Roger Federer uit Zwitserland, won nog nooit een grandslamtoernooi. De Zuid-Afrikaan stond één keer eerder in de finale. Op de US Open van 2017 was de Spanjaard Rafael Nadal hem in drie sets de baas.

Djokovic, die door afwezigheid wegens een blessure nu de nummer 21 van de wereld is, won tot dusverre in zijn loopbaan twaalf grandslamtoernooien.