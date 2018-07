Peloton over gevreesde kasseien

Geliefd bij de wielerfans, gevreesd door een groot deel van het peloton: de negende etappe van de Tour de France schept hoe dan ook hoge verwachtingen. Het is een soort mini-Parijs-Roubaix al zullen specialisten als Niki Terpstra en de Duitser John Degenkolb dat te veel eer vinden. De rit is kort (156 kilometer), maar telt vijftien kasseistroken met een totale lengte van 22 kilometer. Zeker in de aanloop naar de stenen zal het dringen worden in het peloton waarbij gevreesd moet worden voor valpartijen.

Om 12.50 uur gaan de renners in Arras van start met Greg Van Avermaet in de gele trui. De Belg van BMC won vorig jaar Parijs-Roubaix en behoort tot de favorieten. Net als Peter Sagan, de wereldkampioen en winnaar dit voorjaar, en Niki Terpstra die dit jaar de Ronde van Vlaanderen won. Het spektakel begint na Cambrai, na ruim 40 kilometer, als koers wordt gezet richting het noorden en de kasseien beginnen. De finish is rond 16.00 uur naast de wielerbaan van Roubaix.