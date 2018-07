Van der Poel derde op mountainbike in Andorra

Mathieu van der Poel is als derde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in Vallnord in Andorra. De 23-jarige Nederlands kampioen in het veld en op de weg moest alleen de Italiaanse kampioen Gerhard Kerschbaumer en de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter voor laten.

Kerschbaumer liet in de voorlaatste ronde Schurter achter en finishte na ruim anderhalf uur met een voorsprong van 1.13 minuut op de Zwitser. Van der Poel kwam daar weer een kleine minuut later achteraan op 2.06 minuut.

Anne Tauber eindigde net naast het podium. De 23-jarige moutainbikester werd vierde achter de Noorse Gunn-Rita Dahle, de Zwitserse Jolanda Neff en de Canadese Emily Batty.