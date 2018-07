Van Avermaet en Van Aert naar EK

Greg Van Avermaet neemt deel aan het EK wielrennen op de weg, volgende maand in Glasgow. Net als Nederland heeft België ook een vermaard veldrijder in de EK-selectie. Het is wereldkampioen Wout van Aert, die in Schotland Mathieu van der Poel tegenkomt. Normaal treffen zijn elkaar als crossers.

De Belgische selectie bestaat verder uit Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Jasper Stuyven, Tosh Van Der Sande, Dries Van Gestel en Jelle Wallays. De wegkoers is op 12 augustus. In de individuele tijdrit, op 8 augustus, komen namens België titelverdediger Victor Campenaerts en Yves Lampaert in actie.

Ook bij de vrouwen komt België aan de start met de wereldkampioene veldrijden. Sanne Cant is een van de geselecteerden voor de wegrit op 5 augustus.