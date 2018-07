Irene van der Reijken mag aan de Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn deelnemen. Ze heeft tijdens wedstrijden in Luik aan de limiet voor de 3000 meter steeplechase voldaan.

Ze werd vijfde in een tijd van 9.51,79. De limiet was op 9.55,00 vastgesteld. De EK atletiek gaan op 6 augustus van start in de hoofdstad van Duitsland.