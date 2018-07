Tennisster Arantxa Rus is in de tweede ronde van het internationale toernooi van Boekarest (WTA) uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets (6-1 7-5) van de Letse Anastasija Sevastova, na aanvankelijk nog wel een matchpoint te hebben overleefd.

Sevastova, de nummer 22 van de wereld, was als eerste geplaatst.

Eerder had Rus in Boekarest gewonnen van de Colombiaanse Mariana Duque-MariƱo.