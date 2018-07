Brouwer en Meeuwsen geven niets weg

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de Europese kampioenschappen beachvolleybal ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. In Den Haag versloeg het Nederlandse duo de Poolse combinatie Kujawiak/Rudol. De als tweede geplaatste favorieten hadden daarvoor twee sets nodig, 21-14 30-28.

Als groepswinnaar plaatsten Brouwer en Meeuwsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Ze hebben nog geen set verloren.

In Utrecht verloren Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter hun laatste groepsoptreden. De als achtste geplaatste Spanjaarden Herrera/Gavira waren in twee sets te sterk, 21-15 23-21. Aangezien de Nederlanders al twee duels hadden gewonnen, gaan ze door in het toernooi. De Spanjaarden werden groepswinnaar.