‘Nibali breekt rugwervel bij val in Tour’

Vincenzo Nibali heeft in de etappe van de Tour de France naar Alpe d’Huez vermoedelijk een rugwervel gebroken. Dat zegt teamarts Emilio Magni van team Bahrein-Merida bij Sporza over de Italiaanse kopman. ,,Er zijn sterke vermoedens in die richting. Nu volgt nader onderzoek in het ziekenhuis.”

Nibali kwam in botsing met een motor, die mogelijk werd gehinderd door een toeschouwer. Hij hervatte vrij snel de koers en wist de achterstand op de koplopers beperkt te houden. Meteen na de finish meldde de renner al veel last van zijn rug te hebben.