Thomas verpest Nederlands feest op Alpe d’Huez

Geraint Thomas heeft in de Tour de France ook de etappe naar de top van Alpe d’Huez gewonnen. De drager van de gele trui sprintte net iets beter dan Tom Dumoulin, die net als woensdag als tweede eindigde.

Thomas verpestte een Nederlands feestje op de bekende Alp met een oranje tintje. Het had er lang van weg dat Steven Kruijswijk in de voetsporen ging treden van Gert-Jan Theunisse, die in 1989 als laatste Nederlander als eerste boven kwam op Alpe d’Huez. De kopman van LottoNL-Jumbo reed bijna zeventig kilometer op kop. Hij pakte een voorsprong van ruim zes minuten maar werd vlak voor de finish achterhaald door een groepje met favorieten voor de eindzege.

Thomas finishte twee seconden eerder dan Dumoulin. Romain Bardet gaf drie seconden toe op de winnaar en titelverdediger Chris Froome vier. Na de drie etappes in de Alpen koestert Thomas een voorsprong van 1.39 op zijn ploeggenoot Froome. Dumoulin staat derde, op 1.50. De Limburger deed aan de finish geen moeite zijn teleurstelling te verbergen. Dumoulin verweet zichzelf dat hij vlak voor de sprint een schakelfoutje maakte.