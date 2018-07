Verstappen: goede herinneringen aan Hockenheim

Max Verstappen heeft goede hoop dat hij komend weekeinde in de Grote Prijs van Duitsland weer mee kan strijden om de punten. De Hockenheimring ligt zijn Red Bull volgens kenners niet heel goed. ,,Op sommige circuits hebben we het wat moeilijker, maar dan geeft een goed resultaat ook meer voldoening. In Oostenrijk hadden we ook geen hoge verwachtingen, maar door hard te blijven werken en het beste eruit proberen te halen, hebben we uiteindelijk wel de race gewonnen. Dat probeer ik hier ook”, aldus Verstappen in een vooruitblik op Verstappen.nl.

Na zijn zege in Oostenrijk viel Verstappen twee weken terug uit in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Twee jaar terug eindigde de Nederlander op de Hockenheimring als derde. Toen moest de jonge coureur ploeggenoot Daniel Ricciardo voor laten gaan. ,,Ik was toen net nieuw bij Red Bull en Daniel stond er beter voor in het kampioenschap.”