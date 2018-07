WK geen gelopen koers voor Oranje

Het WK hockey in Londen, dat zaterdag begint, is voor tienvoudig kampioen Oranje geen gelopen koers. ,,Dat lijkt soms zo voor de buitenwereld, maar dat is het natuurlijk nooit”, verzekert Lidewij Welten, één van de smaakmakers van de titelverdediger. ,,We moeten er als team hard voor werken, samen met de staf. Maar we hebben wel een goede en stabiele spelersgroep, met veel verschillende talenten en kwaliteiten. Dat maakt ons sterk.”

Nederland is bezig aan een indrukwekkende reeks. De laatste 31 wedstrijden won het dominante Oranje, dat vorig jaar voor de laatste keer van België verloor in een oefenpotje. ,,Maar op een WK is alles anders, zeker in de knock-outfase. We moeten er zeker niet licht over gaan denken. Daar zorgt bondscoach Alyson Annan ook wel voor. Ze blijft ons voortdurend uitdagen, ze geeft je het gevoel dat het nooit vanzelf gaat. Daardoor blijf je scherp en wil je steeds het beste van jezelf laten zien.”

Nederland speelt in de WK-poule tegen Zuid-Korea, China en Italië.