Brouwer en Meeuwsen uitgeschakeld op EK

Voor beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK voorbij. Ze verloren in de kwartfinale van de Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins: 1-2 (21-13 20-22 10-15).

Voor Brouwer en Meeuwsen betekende de uitschakeling een enorme teleurstelling. ,,Dit duurt wel even voordat we dit hebben verwerkt”, erkenden ze. De nummers twee van de wereldranglijst maakten afgelopen week duidelijk waarom ze aan het EK deelnamen. Alleen de titel telde voor de wereldkampioenen van 2013 en winnaars van het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Lang maakten ze ook een sterke indruk. Voor het duel met Samoilovs en Smedins verloren ze geen set op de Europese eindronde. Maar na een gewonnen eerste set moesten ze het initiatief aan de Letten laten.

Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter wisten zich in Apeldoorn ook niet voor de halve finale te plaatsen. Ze gingen onderuit tegen de Noren Anders Mol and Christian Sørum: 1-2 (13-21 21-16 11-15). Varenhorst en Bouter verrasten eerder op zaterdag nog met een zege op Piotr Kantor en Bartosz Losiak, de Poolse nummers één van de wereldranglijst.