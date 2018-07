Fraile wint rit in Tour

De Spanjaard Omar Fraile heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Astana achterhaalde in de slotklim, kort voor de finish in Mende, de ontsnapte Belg Jasper Stuyven. De Fransman Julian Alaphilippe eindigde kort achter Fraile als tweede, net voor Stuyven. Tom-Jelte Slagter was de beste Nederlander: de renner van Dimension Data werd negentiende.

Ruim achter de renners van de oorspronkelijke kopgroep werd in het de groep van de klassementsmannen jacht gemaakt op tijdwinst. Primoz Roglic, de Sloveen van LottoNL-Jumbo, veroverde een paar seconden op geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin.

Vroeg in koers ontstond er een kopgroep van 32 renners onder wie de Belgen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert en groenetruidrager Peter Sagan, die als vanzelfsprekend de tussensprint won. Halverwege de rit had de groep een kleine 9 minuten voorsprong op het peloton met de controlerende Sky-renners op kop.

Kort voor de top van de Col de la Croix de Berthel ging Spaans kampioen Gorka Izagirre er alleen vandoor. Het peloton had inmiddels meer dan 10 minuten achterstand. In de afdaling sloten Slagter en Stuyven aan. Diens ploeggenoot Yves Lampaert moest het tempo erin houden bij de achtervolgers voor zijn ploeggenoten Gilbert en Alaphilippe. Voor Stuyven ging het niet hard genoeg. De Belg van Trek, een renner voor de klassiekers, ging er ruim 30 kilometer voor de finish alleen vandoor.

Achter hem kwam een groot deel van zijn vroegere medevluchters weer samen. Aan de voet van de slotklim had Stuyven nog 1.40 voorsprong. Maar eerst de Belg Thomas De Gendt en Fraile en daarna ook Alaphilippe denderden omhoog. Het was te veel voor de arme Stuyven, die op de nationale feestdag van de Belgen net tekort kwam.