De Bakker naar finale in Den Haag

Tennisser Thiemo de Bakker heeft de finale bereikt van The Hague Open, een challengertoernooi op de Metsbanen in Scheveningen. Hij versloeg in de halve eindstrijd de Belg Kimmer Coppejans in twee sets, 6-1 6-4.

Qualifier Coppejans staat 365e op de wereldranglijst, De Bakker 290e.

Eerder op de dag had De Bakker ook al de Italiaan Alessandro Giannessi naar huis gestuurd. Dat deed hij in de kwartfinale die eerder op vrijdag bij gelijke stand in sets wegens invallende duisternis was afgebroken.

Tegenstander in de eindstrijd is de Duitser Yannick Maden, die de Tsjech Lukas Rosol versloeg.