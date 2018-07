Krumins tweede op 3000 meter in Londen

Susan Krumins is bij Diamond League-wedstrijden in Londen als tweede geëindigd op de 3000 meter. De 32-jarige atlete finishte na 8.41,83. Ze was maar iets langzamer dan de Keniaanse winnares Lilian Kasait Rengeruk: 8.41,51.

De 3000 meter maakte geen deel uit van het hoofdprogramma van de Diamond League.

Jamile Samuel eindigde als zesde in de finale van de 100 meter in een knappe tijd van 11,14. De zege ging naar Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica (10,98). Naomi Sedney strandde in de halve finales van de 100 meter.