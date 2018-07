Verstappen rijdt vierde tijd in kwalificatie

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Duitsland de vierde tijd gereden. Voor eigen publiek was voormalig wereldkampioen en klassementsleider Sebastian Vettel in zijn Ferrari de snelste: 1.11,212. Verstappen kwam in zijn Red Bull uit op 1.11,822.

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) werd tweede, voor landgenoot Kimmi Raïkkönen (Ferrari). Vettel stond dit seizoen vijf keer eerder op poleposition.

,,Ik probeerde er het beste van te maken”, zei Verstappen op Verstappen.nl. ,,En dat was dit. Ik ben redelijk tevreden. Je moet ook realistisch zijn. Op sommige vlakken kwamen we wat tekort. Het is moeilijk om voor morgen een voorspelling te doen. Hopelijk kunnen we iets dichterbij komen, wat ik eerlijk gezegd wel verwacht. De auto is snel, we starten als vierde dus er is veel mogelijk. Eerst kijken of we met de ‘ultrasofts” lang kunnen doorgaan. Dan zien we verder.”

Wereldkampioen Lewis Hamilton viel al snel uit en start zondag vanuit de achterhoede. De Brit zette zijn Mercedes vroegtijdig langs de baan wegens problemen met de versnellingsbak. Hamilton heeft in de WK-stand acht punten achterstand op Vettel. Hij start nu van de veertiende positie.

Twee weken geleden reed Hamilton op Silverstone na een moeizame start van de laatste naar de tweede plaats. Of hij dat kunststukje op Hockenheim kan herhalen durfde hij niet te zeggen. ,,Ik ga in elk geval m’n best doen zo hoog mogelijk te eindigen.”

Vettel won op Silverstone. Verstappen viel vier ronden voor het einde uit.