Varenhorst en Bouter uitgeschakeld op EK

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter zijn uitgeschakeld op het EK. Het Nederlandse koppel verloor in Apeldoorn een kwartfinale tegen de Noren Anders Mol and Christian Sørum: 1-2 (13-21 21-16 11-15).

Varenhorst en Bouter zorgden eerder op zaterdag nog voor een grote verrassing. Ze versloegen het Poolse duo Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 2-1 (15-21 21-16 15-10). Kantor en Losiak staan op de wereldranglijst op de eerste plaats, voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die zaterdag ook in actie komen in de kwartfinale. Zij strijden vanaf 17.00 uur tegen de ervaren Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins om een plek in de halve eindstrijd.