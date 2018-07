Chardon na tien jaar weer de beste in Aken

IJsbrand Chardon heeft voor het eerst sinds 2008 de wedstrijd voor vierspannen op het CHIO van Aken gewonnen. De menner uit Schipluiden was de enige die foutloos bleef in de vaardigheidsproef. Na de onderdelen dressuur en marathon stond Chardon nog 5,74 strafpunten achter de Australiër Boyd Exell. Het Nederlandse team bestaande uit IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde haalde voor de elfde keer op rij het goud binnen. Bram Chardon eindigde op de derde plaats, Koos de Ronde werd zevende in het individuele eindklassement.

,,Ik wist dat ik nul moest rijden om de druk op Boyd op te voeren”, vertelde Chardon, die de prestigieuze wedstrijd in Aken voor de twaalfde keer won. ,,Bram en ik hebben de laatste tijd thuis veel aandacht geschonken aan de vaardigheid en ik heb nu zo’n fijn span. Deze paarden gaan simpel, snel en draaien enorm kort in. Ik ben uiteraard tevreden.”

Exell eindigde na twee foutjes in de vaardigheid op de tweede plaats.