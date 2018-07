Mollema: kansloos met Nielsen erbij

Bauke Mollema treurde zondag niet lang om zijn derde plaats in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo moest in de sprint van een kopgroep van drie man zijn meerdere erkennen in de Deen Magnus Cort Nielsen en de Spanjaard Ion Izagirre.

,,Met Nielsen erbij wist ik dat het moeilijk ging worden. Hij is echt heel rap en wint bijna massasprints. Het zat er helaas niet in. Ik mist echte snelheid tegen deze mannen”, aldus Mollema in een eerste reactie tegenover de NOS. ,,Ik was blij dat ik mee zat in de kopgroep, dat was het doel voor vandaag.”

Mollema zorgde er 7 kilometer voor het einde voor dat de kopgroep terug werd gebracht tot drie man. ,,Het was een beetje pokeren en af en toe demarreren. Toen we ontsnapten had ik in de laatste kilometer in het laatste wiel moeten zitten. Dan had ik meer kans gehad. Maar die jongen is zo sterk.”