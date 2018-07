Mollema wil meezitten in overgangsetappe

Bauke Mollema hoopt mee te kunnen strijden om de dagzege in de vijftiende etappe van de Tour de France. De kopman van Trek-Segafredo voelt zich voldoende hersteld om in de aanval te gaan. ,,Ik ben zeker niet honderd procent, maar stukken beter dan twee, drie dagen geleden”, zei hij voor de start van de etappe in Millau. De vijftiende rit eindigt na 181,5 kilometer in Carcassonne.

Mollema ziet wel enige overeenkomst met de etappe uit de Ronde van Frankrijk die hij vorig jaar op zijn naam schreef. Toen kwam de 31-jarige Groninger solo aan in Le-Puy-en-Velay. ,,Dit is ook een beetje een overgangsetappe met een lange afdaling op het einde”, keek hij vooruit op de rit. ,,Het gaat net als bij die rit vorig jaar een dag van de vluchters zijn. Dan moet je zorgen dat je meezit.”