Peloton vertrokken voor rit naar Carcassonne

Met nog 151 renners in koers is het Tourpeloton vanuit Millau vertrokken voor een etappe over ruim 181 kilometer naar Carcassonne. Het is een rit waarin, net als zaterdag, de aanvallers hun kansen ruiken. Een vroege kopgroep ligt voor de hand, Robert Gesink is een van de renners die zijn ambities voor deze rit heeft uitgesproken. Iets meer dan 40 kilometer voor de finish ligt de Pic de Noire, een col van de eerste categorie. Daar zouden dan de vluchters met de beste klimmersbenen elkaar kunnen vinden.

Wel moet er dan nog 20 kilometer worden gedaald en wacht er een vlak stuk richting Carcassonne, het plaatsje met de oude binnenstad die op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

De Brit Geraint Thomas draagt de gele trui, een inmiddels vertrouwd beeld. Peter Sagan gaat gehuld in het groen en is zo’n renner die er meestal bij is als er vroeg een groep renners wegrijdt. De finish wordt verwacht rond half zes.