BMC voegt zich als sponsor bij Dimension Data

Fietsenmerk BMC blijft verbonden aan de professionele wielersport. De hoofdsponsor van wielerploeg BMC Racing zal als partner vanaf 2019 drie jaar gaan samenwerken met Team Dimension Data. Het WorldTour-team BMC stopt aan het eind van dit jaar en de licentie wordt overgenomen door de nieuwe wielerformatie CCC.

De eigenaar van zowel de wielerploeg als het Zwitserse fietsenmerk BMC, Andy Rihs, overleed in april van dit jaar op 75-jarige leeftijd. De toekomst van BMC in de wielersport was daardoor onzeker geworden. ,,Andy was een groot wielerliefhebber en de wielersport zit in het DNA van BMC. Door aan te sluiten bij Dimension Data zorgen we ervoor dat Andy’s nalatenschap voor de wielersport behouden blijft”, legt David Zurcher, de huidige baas van de fietsenfabrikant, uit.

Voor Dimension Data, een Zuid-Afrikaanse wielerploeg die ook een WorldTour-licentie heeft, rijdt de Nederlandse klimmer Tom-Jelte Slagter. Ook topsprinter Mark Cavendish zit in de wielerploeg.

Teamchef Douglas Ryder ziet de komst van BMC als sponsor als een grote stap vooruit voor de wielerploeg. ,,We zijn een team van innovatie en met een bedrijf als BMC erbij kunnen we ons straks echt gaan meten met de allerbeste ploegen.”

BMC Racing heeft met de Australiƫr Richie Porte en de Belg Greg Van Avermaet twee wielrenners die al veel aansprekende resultaten boekten. De olympisch kampioen Van Avermaet liet vorige week weten dat hij volgend jaar voor CCC gaat rijden. Porte, vooraf een van de favorieten voor de eindzege van de Ronde van Frankrijk, moest de Tour verlaten na een val. Het is nog niet bekend voor welke ploeg de 33-jarige Australiƫr volgend jaar rijdt.