Dumoulin gunt Thomas Tourzege wel

Het liefst wint Tom Dumoulin de Tour de France natuurlijk zelf. Maar als dat niet gebeurt – de kans op ee Nederlandse Tourzege lijkt inmiddels klein – dan is volgens de Limburger de Brit Geraint Thomas de juiste winnaar. ,,Ik vind dat Thomas het verdient, als ik het niet word”, zei hij voor de start van de achttiende etappe in Trie-sur-Baïse. Helemaal uitsluiten dat hij zondag in Parijs staat gehuld in het geel doet Dumoulin uiteraard niet. ,,De kans is heel klein, maar je houdt altijd een beetje hoop. We gaan zien wat er morgen en zaterdag gebeurt.”

In de rit van donderdag, voornamelijk over vlakke of lichtglooiende wegen naar Pau, wordt geen strijd tussen de klassementsrenners verwacht. Een dag eerder pakte Thomas weer een paar seconden op Dumoulin en viel Chris Froome er tussenuit. ,,Daar was ik wel een beetje door verrast. Maar het kan gebeuren. Ik verlies ook wel eens tijd.”