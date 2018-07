Dumoulin topattractie in Boxmeer

Tom Dumoulin is maandag in Boxmeer de topattractie in het eerste criterium na de Tour de France. Ook de in de Tour prominent aanwezige Dylan Groenewegen (twee ritzeges), Steven Kruijswijk en de lokale favoriet Wout Poels behoren tot de publiekstrekkers in Daags na de Tour. De wedstrijd wordt in de avonduren verreden.

Rondebaas Pierre Hermans erkent dat het puzzelen is voor de organisatoren van de criteriums. ,,De wielersport in Nederland zit al enkel jaren in de lift. De prestaties van de renners worden elk jaar beter. Dat is dit jaar niet anders en dat heeft ook consequenties voor de prijskaartjes die nu aan onze renners hangen. Alle veertien Nederlandse Tourrenners halen is daarom onmogelijk”, aldus Hermans, die ook blij is met de komst van Nederlands kampioen en alleskunner Mathieu van der Poel. De organisatie moet keuzes maken, daarom staan renners als Bauke Mollema en Niki Terpstra vooralsnog niet op de startlijst in Boxmeer. Hermans: ,,Maar wie weet wat er nog kan gebeuren.”