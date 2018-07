Scott Griekspoor debuteert in Daviscupteam

Scott Griekspoor is door bondscoach Paul Haarhuis opgeroepen voor de wedstrijd van de Nederlandse tennissers in de Daviscup tegen Canada. Het is de eerste keer dat de 27-jarige speler uit Nieuw-Vennep deel uitmaakt van het team. Zijn jongere broer Tallon is niet geselecteerd.

Haarhuis koos naast Scott Griekspoor voor kopman Robin Haase, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop. Oranje speelt van 14 tot en met 16 september in Toronto met als inzet behoud in de Wereldgroep.

,,Ik heb Tallon niet geselecteerd, omdat hij op het moment van de keuze weinig had gespeeld vanwege zijn blessures. In overleg met de spelers was er van hun kant aangegeven om ruim zes weken van tevoren al de selectie bekend te hebben in verband met hun eigen toernooischema. Voor Tallon kwam dit moment helaas net te vroeg”, aldus Haarhuis.