UCI denkt aan zes renners per ploeg in Tour

UCI-voorzitter David Lappartient sluit niet uit dat er in de volgende Tour de France slechts zes renners in een ploeg mogen rijden. Dit jaar waren dat er acht, in plaats van de eerdere negen. ,,Ik denk dat je verder moet inkrimpen om echt het effect van deze maatregel te zien”, zegt de Franse baas van de internationale wielerfederatie tegen Sporza. ,,Met zeven man blijft Sky controleren. Met zes wordt het lastiger.”

In de pogingen de etappes interessanter te maken gaat Lappartient alles bestuderen, zo laat hij weten. ,,Moeten we de ‘oortjes’ verbieden, zodat ploegleiders renners met initiatief niet kunnen terugroepen? We gaan ook kijken naar de wattagemeters en naar het etappeschema. Misschien moeten we zelfs meer teams gaan uitnodigen.”