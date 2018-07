Thomas wint in Surhuisterveen

Geraint Thomas heeft zijn goede vorm van de Tour de France meegenomen naar Surhuisterveen. De winnaar van de Ronde van Frankrijk schreef dinsdagavond het criterium van de Friese plaats op zijn naam.

Thomas bleef in de Ronde van Surhuisterveen Tom Dumoulin voor, net als in de Tour. Bauke Mollema werd derde. Laurens ten Dam bewaart minder goede herinneringen aan het tweede criterium in Nederland na de Tour. Hij kwam hard ten val op een schouder.

Dumoulin en Mollema eindigde maandag ook als tweede en derde in Boxmeer. De winst ging daar naar Bram Tankink.