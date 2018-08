Murray meldt zich af voor Toronto

Andy Murray tennist volgende week niet om de Rogers Cup in Toronto. De Schot wil zijn heup nog niet te veel belasten. ,,Ik heb deze week al enkele wedstrijden gespeeld in Washington”, verklaarde Murray. ,,Je moet slim zijn als je net terugkomt van een blessure.”

Murray bereikte in Washington voor het eerst sinds Wimbledon 2017 de kwartfinales. De Schot ontdeed zich in het Citi Open van Washington in een lange partij van de Roemeen Marius Copil: 6-7 (5) 6-3 7-6 (4). Murray brak vervolgens in huilen uit. Hij zat minutenlang aan de kant van de baan te snikken in zijn handdoek.

De tranen kwamen omdat Murray eindelijk lijkt te beseffen dat hij op de weg terug is na een slepende heupblessure, die hem bijna een jaar van de tennisbaan hield en hem dit jaar nog vlak voor aanvang van Wimbledon tot afmelden dwong. Murray wil vanaf 13 augustus wel meedoen aan het toernooi van Cincinnati.