Djokovic gaat in Toronto door met winnen

Ruim drie weken nadat hij Wimbledon op zijn naam had geschreven, heeft Novak Djokovic de draad weer opgepakt. De Servische tennisser begon het masterstoernooi om de Rogers Cup in Toronto met een overwinning op Mirza Basic: 6-3 7-6 (3). De Bosniër hoorde pas een uur voor de partij dat hij als ‘lucky loser’ moest aantreden tegen Djokovic, omdat de Koreaan Chung Hyeon zich geblesseerd had teruggetrokken.

,,Ik ken Basic, ik heb met hem getraind, maar ik had nog nooit tegen hem gespeeld”, zei Djokovic. ,,Het was daarom niet eenvoudig om mijn ritme te vinden aan het begin van de partij.” De 31-jarige Serviër kende vanwege de naweeën van een elleboogblessure een moeizame start van het seizoen, maar de laatste maanden liet hij zijn oude klasse weer zien. Het leverde Djokovic vorige maand in Londen zijn vierde Wimbledon-titel op. Hij nam daarna een paar weken rust en keerde in Toronto terug op de baan.

De nummer tien van de wereld neemt het in de tweede ronde op tegen Peter Polansky uit Canada. De Zwitser Stan Wawrinka, met een wildcard toegelaten, versloeg Nick Kyrgios uit Australië in drie sets: 1-6 7-5 7-5.