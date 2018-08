Heemskerk naar finale 100 vrij op EK

Femke Heemskerk heeft bij de EK zwemmen de finale gehaald op de 100 meter vrije slag. Heemskerk, winnares van het zilver op de 200 vrij, zette met 53,35 seconden de tweede tijd neer in de halve finales. Alleen Sarah Sjöström uit Zweden was sneller (52,67). De Française Charlotte Bonnet klokte met 53,55 de derde tijd. Bonnet veroverde maandag de Europese titel op de dubbele afstand, de 200 vrij.

Heemskerk hoeft woensdag in de finale geen rekening te houden met Pernille Blume. De Deense, olympisch kampioene op de 50 vrij, leek in de tweede halve finale een black-out te krijgen. Blume gaf direct vol gas en lag na 50 meter ver voor op de rest, maar ze stortte op het tweede stuk volledig in. Met 54,71 miste de Deense de finale.

Ranomi Kromowidjojo, die twee jaar geleden bij de EK zilver pakte op de 100 vrij, trok zich voor de series al terug. Volgens bondscoach Marcel Wouda is haar vorm momenteel niet goed genoeg om zich te kunnen mengen in de strijd om de medailles.