EK-goud Van Rouwendaal op 5 km open water

Sharon van Rouwendaal heeft op de Europese kampioenschappen zwemmen goud veroverd op het onderdeel 5 kilometer open water. De 24-jarige zwemster nam vanaf het begin de leiding en stond die niet meer af. Alleen de Duitse Leonie Beck kon lang in het spoor van Van Rouwendaal blijven.

Met de finish in zicht zwom de Nederlandse weg bij haar concurrente en eindigde in een tijd van 56.01,0. De olympisch kampioene op de 10 kilometer had aan de meet op het Schotse meer Loch Lomond een voorsprong van bijna zeventien seconden op Beck. Rachele Bruni uit Italiƫ pakte op ruime afstand brons, 56.49,7.

Van Rouwendaal pakte op de EK vier jaar geleden in Berlijn al de titel op de 10 kilometer en in de landenwedstrijd. Op de 5 kilometer eindigde ze dat jaar als tweede.