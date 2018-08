Zeilers Heiner en Postma naar medalrace

Nicholas Heiner en Pieter Jan Postma hebben bij de wereldkampioenschappen zeilen in Aarhus de medalrace gehaald in de Finn-klasse. De Nederlanders staan na woensdag op respectievelijk de vierde en zesde plaats in het klassement.

,,Op zich heb ik wel goed gevaren. Hier en daar had ik een beetje pech. Uiteindelijk een dag waar je echt moest vechten, maar met alle kansen voor morgen”, aldus Heiner, die 69 punten heeft. Postma staat op 72 punten. De Zweed Max Salminen, die tijdens het WK in 2017 het goud pakte, gaat met 60 punten aan kop.

In de Laser Radial kon vanwege weinig wind slechts één race worden afgewerkt. Marit Bouwmeester eindigde als elfde en steeg in de tussenstand naar plaats vijf. Maxime Jonker is zesde en Daphne van der Vaart twaalfde.

,,Ik heb gewoon best wel een lastige week en presteer echt wel onder mijn niveau. Maar de laatste wedstrijd was wel oké. Iedereen vaart super wisselend hier, dus ik hoop dat ik nog het een en ander kan herstellen”, zei Bouwmeester.