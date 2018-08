Nadal vlot langs Paire

Tennisser Rafael Nadal heeft zijn eerste optreden op het Rogers Open van Toronto kort gehouden. Na een bye in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Benoît Paire in twee sets: 6-2 6-3. De nummer één van de wereld uit Spanje was in 74 minuten klaar. In de volgende ronde neemt Nadal het op tegen Stan Wawrinka, de Zwitser die na blessureleed nog zoekt naar zijn oude niveau.

Nadal en Paire moesten geduld hebben nadat de regen het programma in de Canades stad enigszins had vertraagd. In de eerste set liep de Spanjaard snel weg, in de tweede leverden beide spelers drie keer op rij hun opslag in voordat Nadal de partij in de negende game alsnog op eigen service besliste. ,,Nee, het was niet perfect vandaag”, keek Nadal terug. ,,Zeker in de tweede set had ik wat problemen met mijn opslag, maar mijn returns waren goed.”

Onderin het schema won de Duitser Alexander Zverev van de Amerikaan Bradley Klahn. De nummer twee van de plaatsingslijst deed dat eveneens in twee sets: 6-4 6-4. In de derde ronde treft de titelverdediger de Russische qualifier Daniil Medvedev.