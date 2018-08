Haase naar laatste zestien in Toronto

Robin Haase heeft zich gevoegd bij de laatste zestien tennissers van het masterstoernooi in Toronto. De 31-jarige Hagenaar versloeg de Rus Michail Joezjni in twee sets: 7-5 6-2.

Haase had voorafgaand aan zijn tweederondepartij niet gedacht de 36-jarige Joezjni aan de overkant van het net te treffen. De als derde geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro stond eigenlijk gepland als zijn tegenstander. Del Potro trok zich echter terug vanwege een polsblessure.

Joezjni werd als ‘lucky loser’ opgeroepen door de toernooiorganisatie. De nummer 104 van de wereld, die aan het eind van het seizoen stopt met tennissen, ligt Haase een stuk beter. In de eerste set ging het nog gelijk op, maar na een lange pauze vanwege regenval werkte de nummer 39 van de wereld het snel af.

In de strijd om een plaats in de kwartfinales neemt Haase het donderdag op tegen Denis Shapovalov. De Canadees was in de tweede ronde te sterk voor de als veertiende geplaatste Italiaan Fabio Fognini.