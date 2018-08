Bertens met winst op Kvitova naar kwartfinale

Tennisster Kiki Bertens heeft op het toernooi om de Rogers Cup in Montreal de kwartfinales bereikt. De 26-jarige Westlandse versloeg in de derde ronde opnieuw een Tsjechische tennisster van naam, Petra Kvitova. Bertens was met 6-3 6-2 te sterk voor de tweevoudig winnares van Wimbledon en nummer 8 van de wereld.

De pupil van coach Raemon Sluiter had in de tweede ronde ook al overtuigend gewonnen van Karolina Pliskova, voormalig nummer 1 van de wereld (6-2 6-2). Bertens toont op het hardcourt in Canada weer aan dat ze meer is dan alleen een gravelspecialiste. Ze verraste vorige maand ook al op het gras van Wimbledon, waar ze de kwartfinales haalde. In Londen wist de huidige nummer 18 van de wereldranglijst ook al te winnen van Pliskova.

Bertens strijdt in Montreal met Ashleigh Barty om een plek in de halve finales. De Australische, die twee plaatsen hoger staat op de mondiale ranking, versloeg Alizé Cornet uit Frankrijk met 7-6 (3) 6-4.