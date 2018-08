Schuurs in halve finales dubbel, Bertens niet

Tennisster Demi Schuurs heeft in Montreal met Ashleigh Barty de halve finales van het dubbelspel bereikt. Het Nederlands-Australische duo versloeg Shuko Aoyama uit Japan en de Wit-Russin Lidzija Marozava met 6-2 6-4.

Barty was ook succesvol in het enkelspel, waarin ze ten koste van Kiki Bertens de laatste vier haalde (6-3 6-1). Voor Bertens eindigde het dubbeltoernooi eveneens in de kwartfinales. Samen met de Sloveense Katarina Srebotnik moest ze in de beslissende supertiebreak buigen voor Andreja Klepac uit Slovenië en de Spaanse Maria José Martinez Sánchez: 3-6 7-5 8-10.

Op het toernooi van Toronto kon Jean-Julien Rojer met Horia Tecau net niet stunten tegen Oliver Marach en Mate Pavic, het beste koppel van dit moment: 7-6 (5) 5-7 6-10.