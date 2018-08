Tsitsipas verrast ook titelhouder Zverev

Stefanos Tsitsipas heeft een dag na zijn zege op Novak Djokovic in Toronto ook Alexander Zverev uitgeschakeld. De Griekse tiener stond in de kwartfinale tegen de titelhouder met 6-3 5-2 achter, maar won toch nog met 3-6 7-6 (11) 6-4.

Na 32 minuten had Zverev de eerste set op zak en na ruim een uur mocht hij voor de zege serveren. De Duitser verloor echter zijn opslag-game en niet veel later ook de zenuwslopende tiebreak.

Ook in de derde set nam Zverev een break voorsprong, maar wederom toonde de Griekse sensatie veerkracht. De moegestreden Zverev, die vorige week het ATP-toernooi van Washington won, besloot het duel na twee├źnhalf uur met een dubbele fout.

Vorige week was Zverev in de halve finales in de Amerikaanse hoofdstad nog met 6-2 6-4 te sterk voor Tsitsipas, de nummer 27 van de wereld. De Griek neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die Grigor Dimitrov in 66 minuten met 6-2 6-2 versloeg.