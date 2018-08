Federer wint eerste duel na Wimbledon

Roger Federer heeft zijn eerste partij sinds het verlies in de kwartfinales van Wimbledon winnend afgesloten. De net 37 jaar geworden Zwitserse tennisser deed dat bij het hardcourttoernooi van Cincinnati. Federer was met twee keer 6-4 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk.

Federer neemt het in de tweede ronde op tegen de Argentijn Leonardo Mayer. De nummer twee van de wereld won het tennistoernooi van Cincinnati al zeven keer. Federer is de hoogstgeplaatste speler in de Verenigde Staten na de afmelding van Rafael Nadal. De Spanjaard nam rust met het oog op het US Open later deze maand.