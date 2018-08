Haase verrast Zverev in Cincinnati

Robin Haase heeft bij het tennistoernooi in Cincinnati voor een stuntje gezorgd. De 31-jarige Nederlander versloeg in de tweede ronde de tien jaar jongere Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Haase, die in het mondiale klassement de 55e plek inneemt, zegevierde in drie sets: 5-7 6-4 7-5. Hij benutte in het enerverende duel na 2 uur en 25 minuten zijn tweede matchpoint.

Haase speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Bradley Klahn en de als dertiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Haase versloeg Zverev voor de tweede keer op rij. Vorig jaar was hij bij het masterstoernooi in Parijs eveneens de betere speler (3-6 6-2 6-2). In totaal staat het nu 2-2 in de onderlinge duels.

De sfeer op de baan tussen beide spelers en ook de arbiter van dienst was soms wat gespannen. Haase beklaagde zich al na twee games over het gedrag van Zverev. Bij een achterstand van 1-4 knokte Haase terug tot 4-4. In de elfde en twaalfde game stond Zverev echter geen punt meer af.

Haase begon uitstekend aan de tweede set, met vier punten op rij op de service van Zverev. Daarna behield hij het initiatief en met een schitterende forehand brak hij de service van de slordige Duitser opnieuw. De opmars van de Nederlander stokte even bij een voorsprong van 4-0. Hij bleef echter koel en met een sterke tiende game haalde hij op eigen service de tweede set binnen.

Ook in de derde set had Haase op kwaliteit en karakter de overhand. Een snelle break verspeelde hij nog wel in de achtste game (4-4). In de elfde game verloor de grillige Zverev zijn service echter opnieuw waarna Haase de zege veiligstelde, maar niet voordat hij twee breakpoints had weggewerkt.