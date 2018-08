Bertens naar derde ronde na opgave Wozniacki

Tennisster Kiki Bertens heeft de derde ronde van het tennistoernooi van Cincinnati bereikt. De 26-jarige Wateringse zag na de winst van de eerste set haar tegenstandster Caroline Wozniacki opgeven.

De wedstrijd had eerder flinke vertraging opgelopen door de regen. Op 5-4 leverde Wozniacki haar opslag in. Ze begon vervolgens niet meer aan de tweede set. De als tweede geplaatste Deense had last van een knieblessure.

Bertens liet weten het jammer te vinden voor Wozniacki en wenste haar veel beterschap. In de derde ronde treft de Nederlandse Anett Kontaveit uit Estland