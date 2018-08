Cort Nielsen verslaat Van den Berg in Lanaken

Magnus Cort Nielsen heeft de vijfde etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Na een rit over 204,4 kilometer van Sint-Pieters-Leeuw naar Lanaken bleef opnieuw een kopgroep uit handen van het peloton. De Deen van Astana was de snelste van de drie overgebleven renners. Het Nederlandse talent Julius van den Berg (EF-Drapac) kwam in de buurt van de Deense sprinter, maar moest genoegen nemen met een tweede plaats. De Fransman Alexis Gougeard van AG2R werd derde.

De Sloveen Matej Mohoric behoudt de groene leiderstrui.

Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) was zeer onfortuinlijk. De Belg maakte deel uit van de kopgroep en reed virtueel in de groene leiderstrui toen hij op enkele kilometers van de finish een lekke band kreeg. Vlak voor het peloton kwam hij als vierde over de streep.

De WorldTour-koers door de Lage Landen duurt nog tot en met zondag. Tijdens de laatste twee etappes moeten veel heuveltjes worden beklommen.