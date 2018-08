Bertens naar halve finales WTA

Kiki Bertens is door naar de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati. De nummer zeventien op de wereld ranglijst rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Oekraïense Elina Svitolina. Bertens versloeg Svitolina met 6-4 6-3.

In de halve finale moet de 26-jarige Westlandse het zaterdag opnemen tegen de Tsjechische Petra Kvitova (28), tweevoudig winnares van Wimbledon en de nummer zes van de wereld. De twee ontmoetten elkaar begin augustus al in de kwartfinales van de Rogers Cup in Montreal. Toen won Bertens met 6-3 6-2.