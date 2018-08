Federer knokt zich langs Wawrinka

Tennisser Roger Federer heeft zich op het masterstoernooi van Cincinnati langs zijn landgenoot Stan Wawrinka geknokt. Wawrinka won de eerste set van het Zwitserse onderonsje in de kwartfinale met 7-6 (2), maar Federer knokte zich terug in de partij. Hij won de tweede set in de tiebreak en stoomde vervolgens door naar de winst: 7-6 (6) 6-2.

Federer was al zeven keer de beste op het hardcourt in Cincinnati. Hij balanceerde tegen Wawrinka wel op de rand van uitschakeling. Op 6-6 in de tiebreak van de tweede set had Wawrinka nog maar twee punten nodig voor de winst, maar juist op dat moment liet de 37-jarige Federer zijn klasse zien. De huidige nummer 2 van de wereld bracht de stand in de onderlinge ontmoetingen met Wawrinka op 21-3.

Federer treft in de halve finale de Belg David Goffin, die Juan Martin Del Potro uit Argentinië verraste: 7-6 (5) 7-6 (4). De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen Novak Djokovic en Marin Cilic.

Djokovic maakt in Cincinnati jacht op de enige masterstitel die nog ontbreekt op zijn erelijst. De Serviër schakelde vrijdag eerst titelverdediger Grigor Dimitrov uit Bulgarije uit (2-6 6-3 6-4) en versloeg daarna ook het Canadese servicekanon Milos Raonic: 7-5 4-6 6-3. ,,Mentaal was het zwaar om in beide partijen een achterstand te moeten wegwerken, maar ik ben blij met mijn vechtlust”, zei Djokovic, de winnaar van Wimbledon die na langdurig blessureleed weer terug is aan de top.

De Kroaat Cilic, twee jaar geleden winnaar in Cincinnati, bereikte de laatste vier met winst op Pablo Carreño Busta: 7-6 (7) 6-4. De Spanjaard had in de vorige ronde Robin Haase uitgeschakeld.